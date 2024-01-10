Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü | Video
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.
Gece saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.
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