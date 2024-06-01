Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı | Video
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OĞLUNUN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ SOLLARKEN KAZAYA KARIŞMIŞ
Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili solamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
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