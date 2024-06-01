Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01.06.2024 | 08:54 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 4 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Erdem Koç idaresindeki otomobil, önünde seyreden Burak Koç'un kullandığı otomobili solladı. Erdem Koç'un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç'un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili solamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.