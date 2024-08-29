Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ‘Zıpkın 21’ operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.
Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
00:33
Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video 29.08.2024 | 15:16
03:01
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 29.08.2024 | 15:18
00:28
06:50
02:40
Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı! | Video 29.08.2024 | 13:57
00:22
İki çocuk tarlada çıkan hortumun arasında kaldı: O anlar kamerada | Video 29.08.2024 | 13:57
07:25
00:37
Çorum'da genç kızı hastanelik eden maymun kamerada! 29.08.2024 | 12:59
02:03
SON DAKİKA: Sefaköy'de kaza yapan metrobüsün içinden görüntüler ortaya çıktı 29.08.2024 | 12:35
00:18
İzmir'de şiddet gören kadına kimse yardım etmedi! "Kimse yok mu?" 29.08.2024 | 11:40
03:40
Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı | Video 29.08.2024 | 10:47
25:07
01:23
Gaziantep'te kına gecesine baskın anı kamerada! Damat hastanelik oldu! 29.08.2024 | 10:53
00:53
Çantayı çalan kapkaççılar kıskıvrak böyle yakalandı | Video 29.08.2024 | 10:34
00:35
00:37
01:39
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı | Video 29.08.2024 | 10:10
00:28