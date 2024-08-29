Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video 29.08.2024 | 15:16 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ‘Zıpkın 21’ operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25 Ağustos 2024 günü 16.00-18.00 saatleri arasında 'Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' faaliyeti gerçekleştirildi. 'Zıpkın-21' operasyonu adıyla icra edilen uygulamada 321 araç ve 1403 şahıs sorgulandı. Uygulamada 12 aranan şahıs yakalandı.Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.