Video Yaşam Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video
Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video

Tekirdağ’da ‘Zıpkın-21’ operasyonu: 12 aranan şahıs yakalandı | Video

29.08.2024 | 15:16

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ‘Zıpkın 21’ operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı. Operasyon çerçevesinde Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25 Ağustos 2024 günü 16.00-18.00 saatleri arasında 'Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' faaliyeti gerçekleştirildi. 'Zıpkın-21' operasyonu adıyla icra edilen uygulamada 321 araç ve 1403 şahıs sorgulandı. Uygulamada 12 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama ve denetimlerde 9 şahsa trafik para cezası uygulanarak 6 araç trafikten men edildi.

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