Tekirdağ'daki depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı | Video 23.05.2023 | 14:16 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra çıkarma kararı aldığı Tekirdağ’daki depremzedeler birde sözlü saldırıya uğrarken, depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaretler savuran 2 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önce misafir ettiği seçimden hemen sonra ise kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı depremzedeler bu seferde sözlü saldırıya uğradı. Alkollü bir şekilde depremzedelerin kaldığı oteli gece yarısı basan M.A. (64) ve P.T. (40) otelde kalan depremzedelere hakaretler savurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahsı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili açıklamada bulunan otel işletmecisi Serkan Ateş, "''O akşam tekel bayiinde sigara almaya gittim. Telefon açtı burada kalan depremzede vatandaşlar hemen buraya geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu yüksek sesle, onu dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi. Götürdüler ondan sonra yargılanmışlar herhalde" dedi.