Tekirdağ'daki depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı | Video
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra çıkarma kararı aldığı Tekirdağ’daki depremzedeler birde sözlü saldırıya uğrarken, depremzedelerin kaldığı oteli basıp hakaretler savuran 2 kişi tutuklandı.
Olayla ilgili açıklamada bulunan otel işletmecisi Serkan Ateş, "''O akşam tekel bayiinde sigara almaya gittim. Telefon açtı burada kalan depremzede vatandaşlar hemen buraya geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu yüksek sesle, onu dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi. Götürdüler ondan sonra yargılanmışlar herhalde" dedi.
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