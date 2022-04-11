Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimi aştı.
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığının 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları yaşandı.