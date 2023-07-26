Tekman Yolu'nda sürücülerin zor anları kamerada | Video
Erzurum ve çevresinde etkili olan yağışlar zaman zaman hayatı da olumsuz şekilde etkiliyor.
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