Tekman Yolu'nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 26.07.2023 | 13:49 Erzurum ve çevresinde etkili olan yağışlar zaman zaman hayatı da olumsuz şekilde etkiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün Tekman ilçesi yönüne gitmek isteyen vatandaşlar bir anda artan yağmur nedeniyle ve yolun gelen selden dolayı kapanması yüzünden zor anlar yaşadı. Aşır yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan yolu vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldılar. Daha sonra bölgeye gelen ekipler gerekli çalışmadan sonra yolu ulaşıma açtı.