Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video

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Kahramanmaraş'ta, bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Birbiriyle tekme tokat kavga eden grup, ihbarla gelen polisleri görünce birbirinden şikayetçi olmayarak kafeden ayrıldı.
Olay, cuma günü akşam saatlerinde kentteki bir kafede meydana geldi. Derya Bedavacı'nın sahneye çıkarak şarkı söylediği sırada kafede oturan iki grup arasında belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar masaları devirip, tekme tokat ve sandalyelerle birbirine saldırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, kafeye polis sevk edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayıp kafeden ayrılırken, Derya Bedavacı da kaldığı yerden şarkılarını söylemeye devam etti.