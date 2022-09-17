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OTOMATİK OYNAT
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Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 17.09.2022 | 14:56
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60 metreden uçuruma düştü! | Video 17.09.2022 | 13:33
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Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video 17.09.2022 | 13:26
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Genç motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 17.09.2022 | 12:14
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Denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine böyle sürdü | Video 17.09.2022 | 11:38
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Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 11:38
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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı | Video 17.09.2022 | 11:21
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Kumar oynarken yakalandılar… Üzerlerinden silah çıktı | Video 17.09.2022 | 10:50
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Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 10:42
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Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı | Video 17.09.2022 | 10:13
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TEM Otoyolu’nda feci kaza! 4 yaralı | Video 17.09.2022 | 09:17
Antalya'nın Serik ilçesinde sürat teknelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.