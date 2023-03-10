Video Yaşam Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video
Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video

Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video

10.03.2023 | 13:46

Bursa'nın Gemlik ilçesinde içinde bulundukları teknenin alabora olması sonrası denize düşen ve kayıp olarak aranan balıkçı Hasan Karacan’ın cansız bedenine deniz polisi ulaştı.

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Gemlik'te bulundukları teknenin gece saatlerinde alabora olması sonucu Süleyman Aslan, Mehmet Kaya ve Hasan Karacan denize düştü. Yapılan arama çalışmalarında Süleyman Aslan ve Mehmet Kaya çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLATILDI
Kayıp balıkçı için arama çalışmalarına gece geç saatlerde ara verilmesinin ardından arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.
Çalışmalar sonrası Karacan'ın cansız bedeni teknenin alabora olduğu yere yakın bir noktada deniz polisi dalgıçları tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.
Olay bölgesinde ailelerin de acılı bekleyişi feryada dönüşürken, denizden çıkartılan Karacan'ın cansız bedeni deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı.

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