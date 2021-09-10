Video Yaşam Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video

Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video

Tekneleriyle denize açılan balıkçılar 60 kasa barbun ve kefal tuttu | Video
10.09.2021 | 10:09

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Zonguldak’ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılar 60 kasa kefal ve barbun yakaladı. Balıklar, karaya çıkar çıkmaz kapış kapış tükendi.

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Zonguldak'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılar aradığını kefal ve barbundan buldu. Sabaha yakın karaya gelen balıkçılar tuttukları barbun ve kefalleri ağlardan ayıklayarak kasalara yerleştirdi. 60 kasaya yakın kefal ve barbun balıkları araçlara yüklenerek İstanbul'a satışa gönderildi. Öte yandan balıklar kasalarla mezat usulü 100-150 TL arasında satılarak tezgahlarda yerini alacak.

'KEFAL VE BARBUN BOLLUĞU YAŞANDI'
Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, kayıklarda barbun ve kefal bolluğu yaşandığını söyleyerek, "Kayıklarımızda kefal ve barbun bolluğu yaşandı. Kefal ve barbun tuttuk. Kayı başı 20'şer 30'ar kasa balıkları oldu. Bizde şimdi yükledik onu İstanbul'a yolcu ettik. Bu şekilde devam ederse baya bereketli olacağını düşünüyorum. Deniz çok soğuk aşırı bir hamsi var denizde. Hamdi tutacak kayıklarımız daha gelmedi. Bir iki gün içerisinde burada olur. İnanılmaz derecede hamsi bolluğu var. Şuanda tezgahlara geliyor ama Marmara hamsisi geliyor. 5-10 gün içerisinde yerli hamsiyi Zonguldak'ta yiyebiliriz. Balıklar İstanbul'da mezat usulü 100-150 TL arası satılacak"dedi.

'81 İL YAKINDA BALIĞA DOYACAK'
81 ilin yakında balığa doyacağını ifade eden Eliyazıcı, "Şuanda hava şartları balık yok gibi gözüküyor ama kayıkların çoğu şuanda balık tutamıyor. Denizde aşırı bir bolluk var. O da denizin aniden soğumasından kaynaklı. Hayvan göç ediyor tekneler tutamıyor bunu. 81 il yakın zamanda balığa doyacak"diye konuştu.

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