Video Yaşam Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video
Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video

Teknenin karinasına gizlenen kokaini dalgıçlar çıkardı | Video

16.03.2023 | 12:43

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Aliağa Limanı’na demirleyen bir gemide gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 600 gram kokain ele geçirdi.

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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Aliağa Liman sahasında yürütülen rutin kontrollerde, riskli rotalardan gelen gemiler su altı ve gemi arama ekipleri vasıtasıyla kontrol edilmekte, uyuşturucu kaçakçılarının gemilerde uyuşturucu gizleyebileceği tüm alanlar gemi arama ekipleri tarafından rutin olarak kontrol ediliyor.

KARİNAYA GİZLENEN UYUŞTURUCU MADDEYİ DALGIÇLAR ÇIKARDI
Bu çerçevede yürütülen kontrollerde limana demirleyen yabancı bayraklı bir gemi Gümrük Muhafaza ekiplerince yakından takibe alındı. Gerçekleştirilen çalışmalarda geminin suyun altında kalan kısmına (karina) siyah bir çanta yerleştirildiği tespit edilirken, dalış ekipleri devreye girerek çantayı bulunduğu yerden karaya çıkarıldı. Diğer taraftan karada koordineli şekilde bekleyen ekiplerce çantaya müdahale edilerek arama gerçekleştirildi. Su geçirmez özellikli çantada, deniz suyundan etkilenmesin diye oldukça sıkı şekilde sarılmış ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu düşünülen 17 paket tespit edildi.

Paketlerden alınan numune üzerinde yapılan analiz ve ölçümler neticesinde ele geçirilen maddenin kokain olduğu belirlenerek toplamda 22 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu üzerine söz konusu gemide Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekipleri tarafından ayrıca detaylı bir arama gerçekleştirilerek gemi içeriden ve su altından olmak üzere tüm boyutlarıyla kontrole tabi tutuldu. Olayla ilgili soruşturmaya Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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