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OTOMATİK OYNAT
15:45
Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan Norveç maçı öncesi açıklama 07.10.2021 | 17:29
00:44
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı 07.10.2021 | 17:06
04:14
Norveç Milli Takımı İstanbul'a geldi 07.10.2021 | 17:06
07:22
03:36
00:18
Konya'da drift yapan sürücüler kamerada! Trafik magandalarına ceza yağdı... 07.10.2021 | 09:57
04:01
İki köpeğe birden çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı 07.10.2021 | 16:17
02:04
01:28
Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde buldu 07.10.2021 | 15:48
04:32
Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü 07.10.2021 | 15:13
04:08
60 metre uzunluğunda 'tonozlu tünel' bulundu 07.10.2021 | 15:11
01:26
Güvenlik görevlisi ölümden döndü | Video 07.10.2021 | 15:26
02:06
Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar 07.10.2021 | 15:20
02:07
Fatih’te iki İETT otobüsü çarpıştı: 2 yaralı 07.10.2021 | 14:59
02:37
Şişli’de ilginç görüntü: Bina inşaatı 40 yıllık apartmana dayandı | Video 07.10.2021 | 14:11
02:02
04:22
Yavuz Sondaj gemisi Filyos Limanı'ndaki görevine başlayacak 07.10.2021 | 14:04
01:28
Sivas'ta köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücü kamerada 07.10.2021 | 14:12
06:56
03:23
Çamlık alanda korkutan yangın 07.10.2021 | 13:18
Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Norveç ile karşılaşacak A Milli Takım'da Teknik Direktör Kuntz ve Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.