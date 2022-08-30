TEKNOFEST 2022’de yerli ve milli uçaksavar şovu (PMT 12.7)

CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında, Samsun’da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz” dedi.