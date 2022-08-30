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OTOMATİK OYNAT
05:23
TEKNOFEST 2022’de yerli ve milli uçaksavar şovu (PMT 12.7) 30.08.2022 | 15:15
01:08
14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü | Video 30.08.2022 | 14:24
00:54
09:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ağustos 2022 Salı atv izle! | Video 30.08.2022 | 12:10
00:33
04:10
Sevgilisiyle kavga edip "Ölmek istiyorum" dedi, denize atladı | Video 30.08.2022 | 10:11
06:24
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:26
01:36
Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video 30.08.2022 | 10:26
01:40
01:22
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video 30.08.2022 | 10:48
01:42
İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 30.08.2022 | 10:31
00:39
Ankara'da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 30.08.2022 | 10:31
06:24
İstanbul Kağıthane'de film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:03
00:22
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 30.08.2022 | 10:11
04:20
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 30.08.2022 | 10:10
05:16
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 30.08.2022 | 09:25
03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:25
00:52
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 30.08.2022 | 09:25
03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:16
01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında, Samsun’da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz” dedi.