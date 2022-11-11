Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı | Video

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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yandaki gıda deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıktığı fabrikada ve depoda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
57 PERSONEL 38 ARAÇLA YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 57 personel ve 38 araç ile saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.