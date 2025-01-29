Tekstil fabrikasını küle çeviren o patlama kamerada | Video
Bursa’da dün gece bir tekstil fabrikasında yaşanan patlama iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan patlama sonrası çıkan yangında fabrika büyük zarar görürken günün ilk ışıklarının ardından çekilen drone görüntülerinde fabrikadaki patlamanın boyutu gözler önüne serildi.
PATLAMA ANI KAMERADA
Tekstil fabrikasında yaşanan patlamaya ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gece yaşanan patlamada alevler ile birlikte etrafa çatı malzemelerinin de havaya uçtuğu görüldü. Patlama sırasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken patlamayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin araştırma başlattığı öğrenildi.
ENKAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın nedeniyle fabrikanın büyük bir bölümü enkaza dönüşürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte fabrikanın gökyüzünden drone ile çekilen görüntülerinde zararın boyutu da belli oldu. Yangın sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Olay yeri inceleme ve bilirkişi heyetinin tahkikatı devam ediyor.
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