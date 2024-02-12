Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı | Video
Batman-Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
Yaralan 15 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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