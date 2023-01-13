Video Yaşam Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı | Video
Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı | Video

Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı | Video

13.01.2023 | 08:38

Afyonkarahisar’da tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada çuvallar içerisindeki malzemeler ise araziye savruldu.

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Kaza, Çay-Bolvadin kara yolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı.

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