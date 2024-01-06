Video Yaşam Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video
Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video

Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video

06.01.2024 | 14:31

Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 33 milyon TL el konuldu.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak tarihinde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları ile ilgili olarak Denizli Merkezli Bursa ve İstanbul illerinde şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bursa ilinde (3), İstanbul ilinde (1), ilimizde (8) şüpheli şahıs olmak üzere toplam (12) şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 3 adet şarjör, 42 adet toplamda 23 milyon TL meblağlı çek, yaklaşık 10 milyon TL değerinde tekstil malzemesi, 18 adet çeşiti şirketlere ait kaşe, 15 adet dijital materyal (cep telefonu, bilgisayar vb.) ele geçirilmiştir.

Yakalanan 12 şüpheli, Adliyeye sevk edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan (10) şüpheli şahıs tutuklandı.
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