Tekstilcilerden 33 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video
Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 33 milyon TL el konuldu.
Yakalanan 12 şüpheli, Adliyeye sevk edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan (10) şüpheli şahıs tutuklandı.
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