Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Kocaeli'de bir iş yeri önündeki tel örgülerin arasından geçmeye çalışan köpek, demirler arasında sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirler arasında sıkışan köpeği kurtardı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yaşanan olayda, tel örgülerin arasında geçmek isteyen köpek demirler arasında sıkıştı.

Köpeğin hareket edemeyerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, demirler arasında sıkışan köpeği kurtardı.