Tel örgülerde asılı kaldı, itfaiye kurtardı

Kocaeli Kartepe İlçesinde tel örgülere çıkan yavru kedi, ayakları takılınca bulunduğu yerde asılı kaldı. Durumu fark eden ve kendi müdahaleleri ile kediyi kurtaramayan bölge sakinlerinin ihbarı ile olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.