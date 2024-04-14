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Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video

Teleferiğin kaza anı, mahsur kalanların kurtarılma sevinçleri kamerada | Video

14.04.2024 | 13:00

Antalya’da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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