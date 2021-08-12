Video Yaşam Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video

Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video

Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video
12.08.2021 | 13:10

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Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 01:39
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 12.08.2021 | 13:10

Sivas'ta bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu satış ve tamir işleri yapan Yasin Kaya, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryasını tamir ettiği sırada patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Kaya, yanan cep telefonunu tezgahtan alıp yere attı. Kaya, yanan bataryayı söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİR ANDA ALEV ALDI
Dükkan sahibi Yasin Kaya, telefonun geldiğinde bataryasında şişlik olduğunu söyleyerek, "Cihazımız batarya şikayetiyle gelmişti, şişmişti bataryası arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koymamız gerekiyordu, cihazı ısıtıcıya koydum beklerken bir anda bir patlama sesi geldi burada ısıtıcı cihazından ben burada bilgisayardaki işlerimi hallederken. Patladı, orada zarar vermesin diye elimle aldım buraya attım orada cihazlarımız var onlara zarar vermesin diye aldım attım, sönmesini bekledim, söndü ve cihaz bu halde. Bir anda korktum beklemediğim bir şeydi. İlk başta bir panik yaptım sonra soğukkanlılıkla cihazı aldım yere attım" dedi.

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