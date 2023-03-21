Video Yaşam Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video

Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video

21.03.2023 | 15:16

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı uyruklu şahsın, telefon çaldığı iddiasıyla bodrum katta 10 kişi tarafından işkence edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşen görüntülerde, kıyafetleri üzerinden çıkarılan kişinin boynuna ip geçirildiği de görüldü. Eziyet edilen şahsın ise ifadesinde, "Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler" dediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 30 Ağustos 2019'da Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.M., İ.C.'nin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. İ.C. ve beraberindekiler ise M.M.'yi bularak, zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Burada M.M.'nin üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, darp ve hakaret etti, o anları da kayda aldı. Görüntülerde, boynuna ip bağlanan M.M.'nin zaman zaman korku dolu gözlerle kameraya baktığı anlar da yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"LİMON SÜRDÜLER, 3 KEZ YANAN SİGARAYI GÖĞSÜM, KOLLARIM VE BACAKLARIMDA SÖNDÜRDÜLER"
Emniyette verdiği ifadede başından geçenleri anlatan M.M., "E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Bende caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darp etti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı" dedi.

"OMUZ KISMINDA SİGARA SÖNDÜRDÜM VE ÜSTÜNE LİMON SIKTIM"
Olaya karışan şüphelilerden M.Ç. ise ifadesinde "İ.C.'nin telefonunun çalındığını biliyordum. İ.C. ve yanında tanımadığım birisi dükkana gidiyorlardı. Merak ettim peşlerinden gittim. Alt kata indik. Burada M.M.'yi gördüm. Yüzüne tokat ve baldırına tekme attım. İş yerindeki herkes darp etti. Omuz kısmında sigara söndürdüm ve üstüne limon sıktım" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müştekiyi alıkoyup hakaret ettikleri, tekme ve yumruk attıkları ve eziyet ettikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin M.M.'nin yakınını arayıp, parayı getirmediği takdirde M.M.'yi öldüreceklerini söyleyerek, yağmaya teşebbüs ettikleri de ifade edildi. Sanıkların; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet etme, yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Davanın ilk duruşması bugün Gebze Adliyesinde görülecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 01:39
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 02:37
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 21.03.2023 | 15:16
Bahçe duvarından iş yerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı | Video 00:24
Bahçe duvarından iş yerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:19
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 00:06
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:11
Şişli’de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 02:08
Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 21.03.2023 | 14:06
Pendik’te hastanenin güvenlik görevlisine kırmızı alan saldırısı kamerada | Video 01:00
Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine kırmızı alan saldırısı kamerada | Video 21.03.2023 | 13:52
Malatya’da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 02:37
Malatya'da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 21.03.2023 | 12:56
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 07:40
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 21.03.2023 | 12:32
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 01:02
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 21.03.2023 | 12:32
9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video 01:42
9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video 21.03.2023 | 12:32
Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı | Video 08:12
Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı | Video 21.03.2023 | 11:48
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 01:19
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 21.03.2023 | 12:43
Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video 02:05
Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video 21.03.2023 | 12:32
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video 01:18
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video 21.03.2023 | 11:47
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 03:12
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 21.03.2023 | 11:54
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:48
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.03.2023 | 11:44
Eve gelince hayatının şokunu yaşadı! 300 bin liralık ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada | Video 03:19
Eve gelince hayatının şokunu yaşadı! 300 bin liralık ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada | Video 21.03.2023 | 11:21
Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii böyle görüntülendi | Video 04:17
Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 11:19
Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü | Video 01:11
Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü | Video 21.03.2023 | 11:08
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video 00:28
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video 21.03.2023 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA