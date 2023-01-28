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Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video

Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video

28.01.2023 | 14:37

İstanbul Güngören’de Hasan H.’yi  telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini savcı olarak tanıtıp evdeki para ve ziynet eşyalarını istedi. Bu durumdan şüphelenen Hasan H. inanmış gibi yapıp dolandırıcıyı evine çağırdı ve onu telefonla kayda aldı. Durumu polise bildirince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 3 Dolandırıcının Beyoğlu’nda bir ev hanımımdan aynı yöntemle 50 bin lira aldıkları ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güngören'de 24 Ocak'ta Hasan H. (29)'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak evde bulunan altınları bir poşete koyarak kapısının önüne gelen kişiye teslim etmesini istedi. Şüphelilere önce inanan Hasan H. evde bulunan ziynet eşyalarını bir torbaya koyarak evinin kapısına yakın bir çiçekliğin içine bıraktı.

Ancak mağdur Hasan H. son anda durumdan şüphelenerek bir duvarın arkasına saklanıp şüpheliyi poşeti alıp olay yerinden ayrılırken videoya çekti. Şüphelilerden bir daha ses çıkmaması üzerine videoyla birlikte gerçek polislere başvurarak şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI ALTINLAR BULUNDU

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, mağdurun verdiği video görüntülerini de kullanarak kısa sürede şüphelilere ulaştı. Şüpheliler Eren G.(19), Gökhan T.(19) ve Sinan P.(47) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çaldıkları poşet içindeki altınlarda bulunarak sahibine teslim edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 20 Ocak 2023 tarihinde Beyoğlu'nda ev hanımı G.T.(47)'yi de aynı yöntemle dolandırarak 50 bin lira parasını çaldıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eren G. ve Gökhan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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