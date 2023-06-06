Telefon dolandırıcıları önce eşini sonra kendini ayaklarına çağırdı | Video 06.06.2023 | 15:12 İstanbul’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp haklarında terör örgütü soruşturması var diyerek milyonlarca lira dolandıran şebeke üyesi 15 kişi Dolandırıcılık Büro Ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şüphelilerle birlikte sahte polis kimliği, telsiz ve silah ile birlikte 2.5 milyon liradan fazla para ve ziynet eşyası ele geçirildi. 300 gram altınını dolandırıcılara kaptıran Naime Osman; "Bana eşin yanımızda, kimliğinde sorun var örgüt kimliğini satmış dediler. Evdeki altınları toplayıp götürdüm ellerimle teslim ettim" dedi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından telefonla aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyelerini yakalamak için operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Polis ekipleri yapılan takipler sırasında şebeke üyelerinin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüphelilerin telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis, hakim yada savcı olarak tanıttıktan sonra banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip kandırdıkları belirlendi. Daha sonra kurbanlarına bankadan paralarını çektiren ve evde bulunan altınlarını da poşete koyarak kendilerine vermelerini sağlayan şüphelilerin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

İLK OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro ekipleri ilk olarak dolandırıcılık yapmaya devam eden şebeke üyelerinden 8'i ara operasyonlarla yakalandı. Bu kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırdıkları kişilerden aldıkları para ve ziynet eşyaları da sahiplerine teslim edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN 15 GÖZALTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından 2 Haziran 2023 tarihinde operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde daha önceden tespit edilen adreslere giren ekipler şebeke üyesi biri kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 595 bin lira ile yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası ele geçirildi. Polis evlerde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 100 adet fişek, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet telsiz, 4 adet kelepçe ele geçirdi.

"DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM"

Şüphelilerin tuzağına düşüp yaklaşık 350 gram altınını kaptıran Naime Osman "Eşim bir hafta önce kimliği ile ilgili Göç idaresine gitmişti. Bir hafta sonra polis olduğunu söyleyen biri kişi onu arayıp kimliği ile ilgili bir sorun olduğunu, Çağlayan adliyesinin önüne gelmesini istedi. Eşim oraya gittikten sonra polis beni arayıp eşimi gözaltına aldıklarını operasyon bitene kadar evde bulunan altınları kendilerine vermem gerektiğini söyledi. Ben de evde bulunan 350 gram altını bir torbaya koyarak söyledikleri kişiye verdim. Sonra dolandırıldığımızı anladık." dedi. Kimsenin böyle dolandırıcılara inanmaması gerektiğini söyleyen Naime Osman "Polis bir suçunuz varsa gelir sizi evden alır. Paranızı almaz. Hepsinden şikayetçiyim. İnşallah paramı geri alabilirim." dedi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde 20 şüpheliyi aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Toplam tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.