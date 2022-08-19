Video Yaşam Telefon dolandırıcıları yakalandı... Şüphelilere ait araçta 300 bin liralık altın bulundu | Video
Telefon dolandırıcıları yakalandı... Şüphelilere ait araçta 300 bin liralık altın bulundu | Video

Telefon dolandırıcıları yakalandı... Şüphelilere ait araçta 300 bin liralık altın bulundu | Video

19.08.2022 | 11:11

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İstanbul Küçükçekmece’de ev hanımı olan 51 yaşındaki H.A.’yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini savcı olarak tanıttı. Adınız FETÖ’ye karışmış evdeki paraların güvenliği için bize teslim etmeniz lazım dedi. H.A. evdeki 150 bin liralık altın para ne varsa hepsini poşete koyup elleriyle dolandırıcılara teslim etti. Polis o dolandırıcıları gittikleri Şanlıurfa’dan tekrar döndüklerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin aracından Balıkesirli bir kişiden aynı yöntemle aldıkları 300 bin lira para da ele geçirildi.

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Küçükçekmece'de 20 Temmuz günü yaşanan olayda ev hanımı H.A.'yı telefonla arayan şahıslar kendilerini savcı olarak tanıttı. H.A.'ya adının FETÖ dosyasında karıştığını söylediler. Ancak bu işin yanlışlıkla olduğunu düşünüyoruz, size operasyon olabilir evinizde nakit para ya da altın varsa bize teslim edin. Bizde güvende kalsın operasyon sonrasında size teslim ederiz dediler. H.A. evde ne varsa doldurdu poşete ve 150 bin lirayı elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

İKİNCİ KEZ GELDİKLERİNDE YAKALANDILAR

H.A. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca hemen polise koştu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı alan kişilerin il dışına kaçtıklarını tespit etti. Çalışmalar devam ederken aynı aracın 17 Ağustos günü tekrar İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis aracı bulup 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARABADA 300 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI

Şüpheliler Cabir Ö. ve Emre Ö.'nün bulunduğu araçta 300 bin lira değerinde de altın bulundu. Yapılan araştırmalarda o altınlarında aynı yöntemle Balıkesirli 77 yaşındaki R.C.'den aldıkları tespit edildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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