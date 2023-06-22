Telefon dolandırıcıları yine iş başında | Video
İstanbul Başakşehir’de telefonla aradıkları Z.T.’ye kendilerini polis – savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadının kendi elleriyle teslim ettiği 500 bin lirasını alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı elden almaya gelen şüpheli gözaltına alındı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, parayı evin kapısına gelerek alan kişiyi tespit etti. Halil A. adlı şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Mağdur Z.T. tarafından teşhis edilen şüpheli Halil A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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