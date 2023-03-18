Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı | Video
İstanbul genelinde telefonla aradıkları kişilere adınız FETÖ’ye karıştı diyerek dolandıran ve binlerce lira vurgun yaptıkları belirlenen şebeke üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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