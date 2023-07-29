Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın 1 kilogram altını böyle teslim etti | Video
Bakırköy'de bir kadın, polis olduklarını söyleyerek kendisinden evdeki para ve altınlarını isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldı. Kadın, 1 kilogram altın, 3 bin 790 dolar ve 265 Euroyu bir poşete koyarak dolandırıcılara teslim ederken, o anlar kameraya yansıdı.
Kimliği tespit edilen şüpheli Cihat A. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 suç kaydı olduğu belirlenen ve suçlamaları kabul etmeyen Cihat A.'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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