Video Yaşam Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi | Video
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi | Video

Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi | Video

30.05.2023 | 13:26

İstanbul’da telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. Özbek asıllı kadından paraları aldıkları anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Özbek asıllı K.K. (36) telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirdiği M.B. (22) ve Yasin A. (19) isimli şüphelilerden biri ile yol kenarında buluştu. Dolandırıcılardan biri, mağdur kadından içinde 40 bin euro ve 2 bin dolar para olan siyah bir poşet alarak hızla uzaklaştı. Parayı teslim eden kadın dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

33 BİN 750 EURO SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan çalışmalar çerçevesinde dolandırıcıları tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi, üzerlerinde 33 bin 750 euro ile birlikte yakaladı. Ele geçirilen paranın Özbek asıllı K.K'ya ait olduğunu öğrenen ekipler, parayı sahibine teslim etti. Yakalanan dolandırıcılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. isimli şahıs adli kontrol kaydıyla serbest bırakılırken, Yasin A. ise tutuklandı.

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