Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 23.07.2024 | 10:21 MALATYA’da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak aradığı kişileri dolandıran şüpheli, 178 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenerek Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Malatya'da aradığı kişiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Mağdur vatandaşın şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin altın ve paraları aldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Bölgede bulunan kameralara ait 178 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Z.K. olduğunu saptadı. Ekipler adresini tespit ettiği şüpheliyi Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Adresinde 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 123 mermi ve dijital materyaller ele geçirilen şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.