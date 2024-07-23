Video Yaşam Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video

Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video

23.07.2024 | 10:21

MALATYA’da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak aradığı kişileri dolandıran şüpheli, 178 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenerek Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Malatya'da aradığı kişiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Mağdur vatandaşın şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin altın ve paraları aldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Bölgede bulunan kameralara ait 178 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Z.K. olduğunu saptadı. Ekipler adresini tespit ettiği şüpheliyi Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Adresinde 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 123 mermi ve dijital materyaller ele geçirilen şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Söke-Kuşadası Karayolu’nda trafik kazası: 7 yaralı | Video 00:51
Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:41
İstanbul’da ev sahibinden kiracıya akıl almaz ceza: İstediği zammı alamayınca... | Video 01:51
İstanbul'da ev sahibinden kiracıya akıl almaz ceza: İstediği zammı alamayınca... | Video 23.07.2024 | 10:49
Bursa’da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 02:12
Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 23.07.2024 | 10:39
İzmir’de park yeri çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 yaralı | Video 04:29
İzmir'de park yeri çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:25
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 00:48
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 23.07.2024 | 10:21
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 00:48
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 10:04
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:26
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:00
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri’de yakalandı | Video 00:57
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 23.07.2024 | 09:58
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2024 | 09:00
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 01:17
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 23.07.2024 | 08:32
Sultanbeyli’de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 02:21
Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 23.07.2024 | 08:31
Pendik’te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 08:31
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 05:49
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 22.07.2024 | 13:44
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 04:28
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 22.07.2024 | 14:53
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 05:04
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 22.07.2024 | 13:44
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 13:43
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 05:38
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 22.07.2024 | 13:43
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 01:26
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 01:47
Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 22.07.2024 | 12:33
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 00:40
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 22.07.2024 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA