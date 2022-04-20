Telefon dükkanında sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sıfır aldığı telefonu beğenmeyen müşteri ile esnaf arasında sandalye ve sopalı kavga çıktı.
Kavga nedeniyle başına darbe alan 1 kişi, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.