Video Yaşam Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video

Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video

28.12.2022 | 11:53

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OTOMATİK OYNAT

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TRT arşivlerinden "telefon" teknolojisine dair çıkan görüntüler gülümsetti.

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