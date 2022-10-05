Video Yaşam Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video
Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video

Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video

05.10.2022 | 09:27

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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yapan kişilere yönelik Ankara ve Diyarbakır’da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık birimleri 10 kişiyi gözaltına alırken ikametlerde yaptıkları aramalarda kaçak telefon ile parçalarını ele geçirdi.

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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu birlikte hareket ederek cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yapan 11 kişilik grubu tespit etti. Çalışmaların tamamlanmadının ardından Ankara ve Diyarbakır'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

KAÇAK TELEFONLARA EL KONULDU

Kaçakçılık birimlerinin adreslerde yaptığı aramalarda; 81 adet cep telefonu, 1290 adet cep telefonu yedek parçası, 7 adet cep telefonu IMEI klonlamada kullanılan box cihazı, 4 adet IMEI klonlamada kullanılan dijital materyal, 234.8 gram metanfetamin, 175.5 gram esrar, 163.1 gram bonzai, 2 adet şişe içerisinde sıvı şeklinde bonzai, 5 gram exctacy, 2 adet extacy hap, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam şişe, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1430 TL nakit para ve 1 adet narkotik madde satışlarını içerir ajanda ele geçirildi.

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