Video Yaşam Telefon şarjı nedeniyle ortalık karıştı: Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı | Video
Telefon şarjı nedeniyle ortalık karıştı: Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı | Video

Telefon şarjı nedeniyle ortalık karıştı: Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı | Video

15.01.2025 | 08:44

Bartın'da telefon şarjı kullanımı nedeniyle 2 grup birbirine girdi. Taraflardan birinin ise kavgayı güçlükle ayıran polis ekiplerinden de şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde telefon şarjı kullanımı nedeniyle 2 grup arasında tartışma başladı. İddiaya göre telefon şarj aletinin kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Biber gazı kullanan polis ekipleri ile kavgaya karışan bir grup arasında da gerginlik yaşandı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken bir grubun polislerden, polislerin ise gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polisten şikayetçi olunması nedeniyle adli işlemlere jandarma ekiplerinin devam ettiği öğrenildi.

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