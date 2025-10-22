Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 22.10.2025 | 14:54 Elazığ'da bir telefoncunun camını kırarak içeri giren ve telefon ile birçok elektronik malzemeyi seçerek çalan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Üniversitesi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, bir telefoncu dükkanının camını kırarak içeri girdi. İçeri girdikten sonra başındaki kapüşonunu çıkartan ve kameralara aldırış etmeyen pişkin hırsızın rahatlığı dikkat çekti. Uzun süre dükkanda kalan hırsız adeta seçerek malzeme çaldı. Hırsız; 5 adet sıfır telefon, 1 adet tablet, 4 adet akıllı saat, 3 adet kablosuz kulaklık, çeşitli markalarda şarj cihazları ve yaklaşık 60 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğini camının kırık olduğunu ve cihazların çalındığını gören iş yeri sahibi durumu hemen polise bildirdi. Olay yerinde ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 adet cep telefonunun ise yeri sahibine teslim edildiği bildirildi.