Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video
22.10.2025 | 14:54
Elazığ'da bir telefoncunun camını kırarak içeri giren ve telefon ile birçok elektronik malzemeyi seçerek çalan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 adet cep telefonunun ise yeri sahibine teslim edildiği bildirildi.
