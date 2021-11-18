Telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

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ZEYTİNBURNU'nda kendilerini polis olarak tanıtarak 78 yaşındaki kadına sözde hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip 200 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kadına bankadan çektirdikleri parayı evine gelerek teslim aldıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Zeytinburnu'nda 16 Kasım 2021 tarihinde polise başvuran 78 yaşındaki A.A., kendisini polis olarak tanıtarak telefonla arayan bir kişi tarafından 200 bin lirasının çalındığını söyleyip şikayetçi oldu. Mağdur A.A. "Beni telefonla aradı. Polis olduğunu söyledi. Banka hesabımın terör örgütü tarafından ele geçirildiği hemen paramı çekip kendisine vermemi istedi. Ona inandım. Paramı çektim. Daha sonra telefon edip parayı almaya eve geldi. Bana operasyonun tamamlanmasının ardından paramı iade edeceğini söyledi." dedi.
POLİS KAMERALARLA TAKİP EDİP ŞÜPHELİYE ULAŞTI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde eve gelip parayı alan kişinin eşkalini tespit etti. Güvenlik kameraları aracılığı ile takip edilen şüphelinin Beyoğlu bölgesinde bir otele gittiği belirlendi. Polis otele yaptığı baskında İsmail A.(18) ile Halil A.'yı (19) gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden İsmail A., mağdur kadın tarafından 200 bin lirayı alan kişi olarak teşhis edildi. İsmail A.'nın tesisatçılık yaptığı birlikte yakalandığı Halil A.'nın ise inşaatlarda çalıştığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail A. ile Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.