Telefonla konuşan otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı | Video

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Bolu’da, yolcu otobüslerini denetleyen jandarma ekipleri, yolcu kılığında girdikleri otobüste telefonla konuştuğunu tespit edilen sürücüye 427 lira ceza kesti.
Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Otobüs sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için 427 lira para cezası kesildiğini belirten jandarma personeli, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.