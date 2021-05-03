Video Yaşam Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video

Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video

Telefonla konuşurken pencereden düştü | Video
03.05.2021 | 08:02

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde pencereden sarkarak telefonla konuşan genç kadın 2. Kattan düşerek yaralandı.

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Olay; gece sıralarında İnegöl'ün Akhisar mahallesi Göksu sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Aslı Toprak(19), pencereden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı. O sırada dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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