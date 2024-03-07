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Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı | Video

Telefonla oynarken ofise leopar girdiğini gören çocuk soğukkanlılıkla kaçmayı başardı | Video

07.03.2024 | 16:29

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.

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Hindistan'da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı. Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü. Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire'nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.
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