Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar | Video
Bursa’da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran adam akıllı telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu. Banka hesaplarına sızan dolandırıcılar, hesabındaki 150 bin lirayı çekip üzerine 28 ayrı işlemle 150 bin lira da kredi çektiler. Araç alacağım derken, evine haciz gelen mağdur adam, oğluna latife yaparak, “Oğlum soğuk su ver, ne araba ne de para geldi” diye konuştu.
Yetkililerden yardım isteyen mağdur baba, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu. Tüm hayalleri suya düşen Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; "Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para" diyerek su içti.
Her seferinde dolandırılan Özkan, "Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kaparo verdik, diğerinde 'kiralayalım' dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım. Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana 'git şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 11:58
04:16
01:32
Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 10.07.2023 | 11:11
01:08
523 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video 10.07.2023 | 11:12
01:34
Fatih'te sahte pasaport operasyonu! Suçüstü yakalandılar | Video 10.07.2023 | 11:08
02:17
Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 10.07.2023 | 11:01
02:31
00:19
03:28
00:34
Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video 10.07.2023 | 10:25
02:11
00:40
02:18
Bağcılar'da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video 10.07.2023 | 09:59
08:24
Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 10.07.2023 | 09:40
02:04
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 09:38
01:57
Samsun'da sağanak etkili oldu | Video 10.07.2023 | 09:25
00:31
01:55
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.07.2023 | 08:41
01:30
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video 10.07.2023 | 08:41
01:28
TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 08:39