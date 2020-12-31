Video Yaşam Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular | Video

Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular | Video

Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular | Video
31.12.2020 | 15:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği | Video 01:42
Uyuşturucu tacirlerinin inanılmaz kaçış düzeneği | Video 31.12.2020 | 16:29
Son Dakika! Katledilen Pınar Gültekin'in babası canlı yayında 'Davadan vazgeç' diyen CHP'li vekilin adını açıkladı | Video 04:20
Son Dakika! Katledilen Pınar Gültekin'in babası canlı yayında 'Davadan vazgeç' diyen CHP'li vekilin adını açıkladı | Video 31.12.2020 | 16:24
Son dakika: İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü | Video 00:34
Son dakika: İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü | Video 31.12.2020 | 16:06
Polise yakalanan alkollü sürücünün videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor | Video 03:24
Polise yakalanan alkollü sürücünün videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor | Video 31.12.2020 | 15:57
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular | Video 00:43
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular | Video 31.12.2020 | 15:58
Öz kızına dehşeti yaşattı, torunlarının gözü önünde kızını bıçakladı | Video 01:20
Öz kızına dehşeti yaşattı, torunlarının gözü önünde kızını bıçakladı | Video 31.12.2020 | 15:55
Sosyal medyadan yardım istedi, gelen paralarla dans edip videosunu paylaştı | Video 00:44
Sosyal medyadan yardım istedi, gelen paralarla dans edip videosunu paylaştı | Video 31.12.2020 | 15:44
Evi ateşe verirken önce kameralara sonra polise yakalandılar | Video 03:24
Evi ateşe verirken önce kameralara sonra polise yakalandılar | Video 31.12.2020 | 15:39
SON DAKİKA! İstanbul'da cinayete kurban giden Aylin Sözer toprağa verildi | Video 00:24
SON DAKİKA! İstanbul'da cinayete kurban giden Aylin Sözer toprağa verildi | Video 31.12.2020 | 15:54
Antalya'da otomobilin ön tekerine sıkışan iguana, güçlükle çıkarıldı | Video 00:44
Antalya'da otomobilin ön tekerine sıkışan iguana, güçlükle çıkarıldı | Video 31.12.2020 | 15:03
İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla öldürdü | Video 01:21
İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla öldürdü | Video 31.12.2020 | 15:23
SON DAKİKA: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video 02:40
SON DAKİKA: Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman | Video 31.12.2020 | 13:45
Pes dedirten kapkaç... Para dolu cüzdanı bıraktı, iğneleri alıp kaçtı | Video 01:33
Pes dedirten kapkaç... Para dolu cüzdanı bıraktı, iğneleri alıp kaçtı | Video 31.12.2020 | 14:27
İlçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video 00:45
İlçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video 31.12.2020 | 14:43
37 bin 200 kuzu annesiyle böyle buluştu | Video 04:25
37 bin 200 kuzu annesiyle böyle buluştu | Video 31.12.2020 | 14:16
Ardahan'da ilçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video 00:45
Ardahan'da ilçe merkezine inen kurtlar böyle görüntülendi | Video 31.12.2020 | 13:47
Şanlıurfa'da 37 bin 200 kuzunun annesiyle buluştuğu yürekleri ısıtan anlar kamerada... | Video 04:25
Şanlıurfa'da 37 bin 200 kuzunun annesiyle buluştuğu yürekleri ısıtan anlar kamerada... | Video 31.12.2020 | 13:39
SON DAKİKA: Karabük'te genç kıza çirkin saldırı! Dehşet anlarını gülerek izlediler... | Video 00:46
SON DAKİKA: Karabük'te genç kıza çirkin saldırı! Dehşet anlarını gülerek izlediler... | Video 31.12.2020 | 13:39
Edirne'de polisle alkollü sürücü arasındaki gülümseten diyalog sosyal medyada oldu oldu | Video 04:15
Edirne'de polisle alkollü sürücü arasındaki gülümseten diyalog sosyal medyada oldu oldu | Video 31.12.2020 | 12:10
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli | Video 01:08
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli | Video 31.12.2020 | 12:58

Gaziantep'te H.A. adlı genç, sokak ortasında yolunu kesip, cep telefonunu isteyen 5 kişiye direnince önce dövüldü ardından tüfekle vurularak, yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, olaydan sonra kaçan şüphelilerden 4'ü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Aralık günü, Tekstilkent Mahallesi'nde yaşandı. H.A.'nın yolu, sokakta yürüdüğü sırada 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı. Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alına A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA