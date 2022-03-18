Video Yaşam Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video
Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video

Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video

18.03.2022 | 16:25

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Konya’da iş yerinin önünde aracını çalışır vaziyette bırakıp belge almak için içeri giren gencin cep telefonu araçtan çalındı. Yaklaşık 20 saniye süren hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, telefonu çalınan gencin tekrar arabasına dönüşünde hırsızı 2 saniye ile kaçırdığı ortaya çıktı.

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Olay, 16 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sahibiata Caddesi üzerinde bulunan bir fırın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında tezgahtar olarak çalışan Ayhan Batmaz (21) hafif ticari aracı ile unuttuğu bir belgeyi almak için iş yerine tekrar gelerek aracını çalışır vaziyette bırakıp hızlıca iş yerine girdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi çalışan aracın yanına gelerek camdan içini kontrol edip cep telefonunu fark etti. Hızlı bir şekilde aracın kapısını açıp içerde bulunan cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 20 saniye süren olayda Ayhan Batmaz unuttuğu belgeyi alarak tekrar aracına binerek gitti. Batmaz, kısa süre sonra cep telefonunu bulamaması üzerine iş yerine dönerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

HIRSIZLIK OLAYI 20 SANİYEDE GERÇEKLEŞMİŞ, HIRSIZI 2 SANİYE İLE KAÇIRMIŞ
Kamera görüntülerinde Batmaz'ın aracını durdurup inmesinin ardından bir kişinin aracın yanına gelmesi ve camından içeriyi kontrol etmesi yer alıyor. Şüpheli şahıs etrafa da baktıktan sonra biraz eğilerek aracın kapısını açıp uzanarak telefonu alıyor. Hırsızlık şüphelisi aracın kapısını kapatarak adımını atmasının ardından 2 saniye ile Ayhan Batmaz aracına gelip binerek gidiyor. Ayhan Batmaz, görüntüleri izledikten sonra kamera kayıtları ile birlikte Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Ayhan Batmaz, "O gün kliniğe gidecektim bir belgemi unuttuğumu fark ettim ve iş yerine geri döndüm. Arabayı rölantide çalışır vaziyette bırakıp iş yerine girdim sertifikayı almak için. 20 saniye de girip çıkarım diye düşünürken, telefonumu o sırada çaldılar. Kamera kayıtlarına baktık ama kim olduğunu teyit edemedik. İleride bulunan iş yerlerindeki kameralara da baktık ama şahsın yüzü belli olmuyor. İki gündür araştırıyoruz ama bulamadık" dedi.

Hırsızlık şüphelisinden şikayetçi olan Batmaz, "Telefonda kendime özel bilgilerim, fotoğraflarım vardı. Askerdeki görüntülerim, telefondaki bütün her şeyim maddi ve maneviydi. 2 yıllık emeğim birikimim 20 saniye de çaldılar. Ben de şimdi gidip şikayetçi olacağım inşallah bulunur, hayırlısı" diye konuştu.

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