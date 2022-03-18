Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video

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Konya’da iş yerinin önünde aracını çalışır vaziyette bırakıp belge almak için içeri giren gencin cep telefonu araçtan çalındı. Yaklaşık 20 saniye süren hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, telefonu çalınan gencin tekrar arabasına dönüşünde hırsızı 2 saniye ile kaçırdığı ortaya çıktı.
HIRSIZLIK OLAYI 20 SANİYEDE GERÇEKLEŞMİŞ, HIRSIZI 2 SANİYE İLE KAÇIRMIŞ
Kamera görüntülerinde Batmaz'ın aracını durdurup inmesinin ardından bir kişinin aracın yanına gelmesi ve camından içeriyi kontrol etmesi yer alıyor. Şüpheli şahıs etrafa da baktıktan sonra biraz eğilerek aracın kapısını açıp uzanarak telefonu alıyor. Hırsızlık şüphelisi aracın kapısını kapatarak adımını atmasının ardından 2 saniye ile Ayhan Batmaz aracına gelip binerek gidiyor. Ayhan Batmaz, görüntüleri izledikten sonra kamera kayıtları ile birlikte Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
Olay günü yaşadıklarını anlatan Ayhan Batmaz, "O gün kliniğe gidecektim bir belgemi unuttuğumu fark ettim ve iş yerine geri döndüm. Arabayı rölantide çalışır vaziyette bırakıp iş yerine girdim sertifikayı almak için. 20 saniye de girip çıkarım diye düşünürken, telefonumu o sırada çaldılar. Kamera kayıtlarına baktık ama kim olduğunu teyit edemedik. İleride bulunan iş yerlerindeki kameralara da baktık ama şahsın yüzü belli olmuyor. İki gündür araştırıyoruz ama bulamadık" dedi.
Hırsızlık şüphelisinden şikayetçi olan Batmaz, "Telefonda kendime özel bilgilerim, fotoğraflarım vardı. Askerdeki görüntülerim, telefondaki bütün her şeyim maddi ve maneviydi. 2 yıllık emeğim birikimim 20 saniye de çaldılar. Ben de şimdi gidip şikayetçi olacağım inşallah bulunur, hayırlısı" diye konuştu.