Video Yaşam Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video
Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video

Telefonunu istediler, vermeyince bıçakladılar! | Video

15.12.2021 | 10:58

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Esenyurt'ta bir grup şahıs, yoldan geçen bir gencin telefonunu gasp etmeye çalıştı. Şahıslara karşı koymaya çalışan genç ise bıçak darbelerinin hedefi oldu. Olay sonrasında gaspçılar, "Biz bir şey yapmadık" diyerek kaçarken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaspçılar yoldan geçen bir gencin önünü keserek telefonunu çıkartmasını istedi. Gencin telefonunu vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçağı gence sapladı. Yaşanan olay sonrasında hızla uzaklaşmaya çalışan şahıslar, vatandaşların tepkisi ile karşılaşınca "Biz bir şey yapmadık" diyerek kayıplara karıştı. Çalılık alanda bıçaklanmış halde yatan gencin yardıma koşan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastane kaldırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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