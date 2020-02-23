Tellere takılan kartalı özgürlüğüne kavuşturdu | Video
Sivas’ta muhtarın dikkati, dikenli tellere takılıp yaralanan kartalın özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karşıyaka köyünde yaşanan olayda, köy muhtarı Mustafa Kabar, otomobili ile çiftlik evine giderken, bir kartalın yol kenarında ki dikenli tellere takılarak uçamadığını fark etti. Aracından inen muhtar, kartalı takıldığı tellerden kurtarıp özgür kalmasını sağladı. Bu anları da cep telefonu ile kaydetti.
Kabar, hayvanları sevdiğini belirtip, "Kartalın tellere takıldığını gördüm. Onu kurtardım. Onun uçup gittiğini görünce mutlu oldum. İnşallah bana duacı olmuştur."dedi.
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