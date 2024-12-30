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TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı | Video

TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı | Video

30.12.2024 | 14:38

TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda zincirleme trafik kazası yaşandı. 6 aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

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Olay, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı'nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada 6 araç birbirine girerken, trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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