TEM Bağlantı Yolu’nda feci kaza: 8 yaralı | Video
TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı’nda zincirleme trafik kazası yaşandı. 6 aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
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