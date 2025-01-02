TEM Büyükçekmece’de buzlanma kazası: 1 yaralı | Video
İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolunda buzlanma nedeniyle kayan araba kaza yaptı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bariyerlere çarpan araç kullanılamaz hale geldi.
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