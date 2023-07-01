TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video
Bayram tatili dönüş yoğunluğunun başladığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı, 10 kişi yaralandı.
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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