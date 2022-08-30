TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum" dedi.