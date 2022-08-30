Video Yaşam TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video
TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video

TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç bir birine girdi: 8 yaralı | Video

30.08.2022 | 16:48

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Dörtdivan gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kütfettin Eren yönetimindeki tır, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan hafif ticari 4 otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu. Kazada, tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 araçta toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum" dedi.

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