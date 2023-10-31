Video Yaşam Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi | Video
Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi | Video

Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi | Video

31.10.2023 | 11:45

Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle trafik oluştu.

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